Το Ισραήλ ανατινάζει τις υπόγειες σήραγγες της Χαμάς (βίντεο)

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), που έχουν περικυκλώσει την πόλη της Γάζας, το κέντρο των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν εισόδους για τα διαβόητα υπόγεια τούνελ, τα παγίδευσαν με εκρηκτικά και τα ανατίναξαν.

Έδωσαν μάλιστα σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα.

🔴 IDF troops uncovered tunnel shafts, rigged them with explosives, and neutralized Hamas’s terrorist tunnels during special operations inside Gaza. pic.twitter.com/LlSE7FbBt8

— Israel Defense Forces (@IDF) November 3, 2023