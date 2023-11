Χαμάς: Θα επαναλάβουμε τις επιθέσεις, αν χρειαστεί

Ο Γκάζι Χαμάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό κανάλι του Λιβάνου, προειδοποίησε πως η Χαμάς «θα επαναλάβει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά μέχρι να εκμηδενιστεί το Ισραήλ».

«Πρέπει να δώσουμε ένα μάθημα στο Ισραήλ και θα το κάνουμε δύο και τρεις φορές. Ο Κατακλυσμός της al-Aqsa (σ.σ. το όνομα που έδωσε η Χαμάς στην επίθεση της 7 Οκτωβρίου) είναι μόνο η αρχή», συνεχίζει ο Χαμάντ.

Hamas Official Ghazi Hamad: We Will Repeat the October 7 Attack Time and Again Until Israel Is Annihilated; We Are Victims – Everything We Do Is Justified #Hamas #Gaza #Palestinians pic.twitter.com/kXu3U0BtAP

— MEMRI (@MEMRIReports) November 1, 2023