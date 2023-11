Ισραήλ: «Στις παρυφές της πόλης της Γάζας ο στρατός»

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισχωρήσει εις βάθος μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατηγός Ιτζίκ Κοέν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυνάμεις του στρατού του Ισραήλ βρίσκονται στις παρυφές της πόλης της Γάζας.

Ο ίδιος πρόσθεσε, σύμφωνα με τη Haaretz, ότι ««τις τελευταίες πέντε ημέρες έχουμε αποψιλώσει πολλές δυνατότητες της Χαμάς και επιτεθήκαμε σε στρατηγικές εγκαταστάσεις».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι 15 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από χθες, Τρίτη, στη Γάζα, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους.

#BREAKING Israeli army says 15 soldiers killed in Gaza since Tuesday pic.twitter.com/poZEjyaBzn

— AFP News Agency (@AFP) November 1, 2023