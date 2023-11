«Η Χαμάς ξεκινάει πόλεμο όποτε χρειάζεται χρήμα. Χύνει το αίμα παιδιών. Αυτό είναι το παιχνίδι της», λέει γιος ιδρυτικού στελέχους (video)

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) συνεχίζει την εκστρατεία του και στα social media, αυτή τη φορά με ένα βίντεο, στο οποίο αποκαλύπτει τι είναι η Χαμάς, ένας Παλαιστίνιος που την έχει ζήσει από μέσα. Πρόκειται για τον Μοσάμπ Χασάν Γιουσέφ, γιο ιδρυτικού στελέχους της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Οι άνθρωποι της Γάζας είναι καταπιεσμένοι για τόσο καιρό. Χρειάστηκε να υπομείνουν πολιορκία, βία, πολλούς πολέμους, όλα για χάρη της Χαμάς, της δικής της εξουσίας» λέει.

«Κάνουν πόλεμο κάθε λίγα χρόνια. Όποτε θέλουν χρήματα. Χύνουν το αίμα των παιδιών. Αυτό είναι το παιχνίδι τους…Έχουν απαγάγει την παλαιστινιακή κοινωνία, τα παιδιά των Παλαιστινίων από αυτούς τους εγκληματίες. Και όποιος τους στηρίζει, στηρίζει αυτό το έγκλημα» τόνιζει.

Περιγράφει ακόμη το πώς τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς ζουν στην πολυτέλεια, την ώρα που οι κάτοικοι της Γάζας βιώνουν την απόλυτη εξαθλίωση.

Born and raised into the horrors of Hamas. After years on the inside, he escaped and survived to tell.

Watch the son of one of Hamas’ founding leaders, Mosab Hassan Yousef, tell the truth about Hamas: pic.twitter.com/aAhJRHPtEj

