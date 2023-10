Κατάρ: Η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στην Γάζα μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης

Το Κατάρ προειδοποίησε σήμερα ότι τυχόν επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να «υπονομεύσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης και αποκλιμάκωσης» και καταδίκασε τον βομβαρδισμό νωρίτερα σήμερα του μεγαλύτερου προσφυγικού καταυλισμού σε αυτόν τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ αποκάλεσε «νέα σφαγή κατά του ανυπεράσπιστου παλαιστινιακού λαού» το πλήγμα στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Γάζα, έκανε λόγο για «περισσότερους από 50» νεκρούς στον βομβαρδισμό αυτόν.

Qatar Strongly Condemns the Massacre at Jabalia Refugee Camp in Gaza#MOFAQatar pic.twitter.com/budQ7batzu

— Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) October 31, 2023