Γάζα: Τι ξέρουμε για τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ – Οι διαφορές από παλιότερες επιχειρήσεις

Έπειτα από τρεις εβδομάδες σφοδρών αεροπορικών επιδρομών, χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ημέρες.

Αναλυτές τους οποίους επικαλείται το Reuters, συμπεριλαμβανομένων πρώην διοικητών και βετεράνων, λένε ότι η προσέγγιση που υιοθετήθηκε από το Ισραήλ είναι διαφορετική σε σύγκριση με τις προηγούμενες επιθέσεις στη Γάζα, το 2008, το 2014 και το 2021.

After three weeks of heavy air strikes, Israeli ground forces have entered Gaza. Observers of Israel’s military strategy, including former commanders and combat veterans, say the approach taken is unlike previous assaults on Gaza, in 2008, 2014 and 2021 https://t.co/ERscGJO63V

— Reuters (@Reuters) October 31, 2023