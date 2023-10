Ισραήλ: Σκληρές μάχες βαθιά στη Λωρίδα της Γάζας (βίντεο)

Σκληρές μάχες σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό που δημοσίευσε βίντεο από το εσωτετικό του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται και με πλήγματα στο τεράστιο υπόγειο δίκτυο των τούνελ της Χαμάς.

IDF shares new footage of troops operating in the Gaza Strip. The military says troops "are conducting fierce battles against Hamas terrorists deep in the Gaza Strip." It says troops hit Hamas positions, anti-tank guided missile squads, killed dozens of terrorists, and seized… pic.twitter.com/cvmOXr3vVq

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 31, 2023