Τουρκία: Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας στη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εγκαλεί το Ισραήλ ότι βομβάρδισε το Νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας στη Γάζα.

Πλάνα δείχνουν ότι ο τρίτος όροφος του νοσοκομείου έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και καπνός βγαίνει από το κτίριο.

«Καθώς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων του εν λόγω ιδρύματος – το οποίο είναι το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο στη Γάζα – κοινοποιήθηκαν εκ των προτέρων στις ισραηλινές αρχές, δεν υπάρχει εξήγηση για μια τέτοια επίθεση», αναφέρει η δήλωση.

«Η πολιορκία και αυτές οι απάνθρωπες επιθέσεις, που στοχεύουν να στερήσουν από τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα τα πιο βασικά δικαιώματά του, παραβιάζουν σαφώς το διεθνές δίκαιο», προσθέτει η Άγκυρα.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να στοχοποιεί τους κατοίκους της Γάζας μαζικά, χωρίς διακρίσεις», αναφέρει η δήλωση.

Ο Ισραηλινός Στρατός δεν έχει σχολιάσει ακόμη τον βομβαρδισμό.

Israeli warplanes bombed the Turkish-Palestinian Friendship Hospital in Gaza, which was functioning as the only place for the treatment of cancer patients in the region pic.twitter.com/W6E0d3vE3F

— TRT World (@trtworld) October 30, 2023