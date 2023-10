Γάζα: Την απελευθέρωση ομήρου ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ

Την απελευθέρωση μίας γυναίκας, η οποία κρατείτο στη Γάζα από τη Χαμάς, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την Όρι Μεγκίντις, η οποία υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Η δεκανέας του ισραηλινού στρατού είναι σε καλή κατάσταση και ήδη βρίσκεται με την οικογένειά της.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, η όμηρος διασώθηκε κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης τη νύχτα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Μεγκίντις αιχμαλωτίστηκε από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στο Ναχάλ Οζ στις 7 Οκτωβρίου.

She is home.

PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was released during IDF ground operations.

Ori is now home with her family. pic.twitter.com/ZiEs3UrWMI

— Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2023