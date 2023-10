Ισραήλ: Η Γερμανοϊσραηλινή όμηρος αποκεφαλίστηκε από τη Χαμάς

Η 22χρονη Γερμανοϊσραηλινή Σάνι Λουκ, η οποία απήχθη κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αποκεφαλίστηκε, δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ.

Το πρωί, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδ Bild, ο κ. Χέρτσογκ είχε δηλώσει ότι επιβεβαιώθηκε πως η Σάνι Νικόλ Λουκ δολοφονήθηκε.

«Αυτό που είδαμε στα σύνορα του Ισραήλ με την Γάζα ξεπερνά το πογκρόμ. Είδαμε ένα σφαγείο» ανέφερε.

🔴 Herzog says German-Israeli Shani Louk found beheaded after being taken to Gaza

Η 22χρονη Σάνι Λουκ βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ που διεξαγόταν σε έρημο κοντά στα σύνορα της Γάζας, όταν εξαπέλυσε την επίθεσή της η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στις 7 Νοεμβρίου.

Πηγή της οικογένειας δήλωσε στο Reuters ότι μέρος σώματος που βρέθηκε αντιστοιχίσθηκε με τη Σάνι Νικόλ Λουκ βάσει του DNA της.

Η Χαμάς δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.

Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

Our hearts are broken 💔.

May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023