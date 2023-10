Ρωσία: Εισβολή σε αεροδρόμιο όπου θα προσγειωνόταν αεροπλάνο από το Ισραήλ

Τη λειτουργία του ανέστειλε το αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, πρωτεύουσας της ρωσικής δημοκρατίας του Νταγκεστάν, καθώς πολλοί διαδηλωτές εισέβαλαν σε αυτό όταν έγινε γνωστό ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί αεροσκάφος προερχόμενο από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Izvestia και RT, πολλοί άνδρες μπήκαν δια της βίας στο αεροδρόμιο και σκαρφάλωσαν στη στέγη του τερματικού σταθμού ενώ άλλοι έφτασαν στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης. Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Telegram δείχνουν δεκάδες άτομα να ανοίγουν δια της βίας τις πύλες του τερματικού σταθμού και άλλους να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από το αεροδρόμιο. Σε ένα βίντεο ένας άνδρας έχει σκαρφαλώσει στο φτερό ενός αεροπλάνου της ρωσικής εταιρείας Red Wings.

🔴 Flight from Israel to Russia diverts due to angry mob attempting to 'lynch Jews' pic.twitter.com/aJ0wcScdjg

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 29, 2023