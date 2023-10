Στα σύνορα Γάζας – Αιγύπτου ο εισαγγελέας ΔΠΔ: «Δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας»

Στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου Καρίμ Χαν σήμερα Κυριακή, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να επισκεφθεί τον παλαιστινιακό θύλακα και το Ισραήλ σε αυτό το ταξίδι του στην περιοχή.

Ο Καρίμ Χαν τόνισε ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται με κανέναν τρόπο η παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης στους πολίτες.

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες, στους αθώους αμάχους», υπογράμμισε.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Border Crossing between Egypt and the Gaza Strip this weekend.

Watch his remarks on the current situation in Israel and the State of Palestine. 👇 pic.twitter.com/Z22DMLaAv3

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) October 29, 2023