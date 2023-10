Χαμάς: Έτοιμοι για ανταλλαγή κρατουμένων με το Ισραήλ «άμεσα»

«Είμαστε έτοιμοι για ανταλλαγή κρατουμένων με το Ισραήλ άμεσα» δήλωσε ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ.

Όπως είπε, η Χαμάς προσφέρει όλους τους ομήρους, με αντάλλαγμα όλους τους κρατούμενους Παλαιστινίους σε φυλακές του Ισραήλ.

«Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε αμέσως μια ανταλλαγή για να απελευθερώσουμε όλους τους κρατούμενους σε φυλακές του σιωνιστή εχθρού, σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που είναι στα χέρια της αντίστασης» ανέφερε στη δήλωσή του.

#BREAKING Hamas chief in Gaza says ready for prisoner swap with Israel 'immediately' pic.twitter.com/P5Rnsb9GYS

