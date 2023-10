Ισραήλ: Κάτω από το κεντρικό νοσοκομείο της Γάζας το αρχηγείο της Χαμάς

Το αρχηγείο της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το κεντρικό νοσοκομείο της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι η κύρια βάση επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς βρίσκεται κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας.

Όπως τόνισε, η Χαμάς έχει πολλές υπόγειες εγκαταστάσεις κάτω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας. Οι εγκαταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού, χρησιμοποιούνται από τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης για να κατευθύνουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

WATCH | IDF spokesperson demonstrating that Hamas's main operations base is located under Gaza's largest hospital: pic.twitter.com/1K3Bn0WWve

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 27, 2023