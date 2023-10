Σοκαριστικό βίντεο από το κιμπούτς Μπεερί μετά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανήρτησαν σήμερα στον επίσημο λογαριασμό τους στo Χ (πρώην Twitter) νέο βίντεο, που αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής στο κιμπούτς Μπεερί μετά την φονική εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό 130 άνθρωποι της κοινότητας σφαγιάστηκαν στην επίθεση. Δεκάδες σπίτια και άλλες υποδομές καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το αίσθημα της ασφάλειας χάθηκε για πάντα.

This community lost its peace, safety, and most importantly—130 people.

On October 7 Hamas terrorists destroyed Kibbutz Be’eri. pic.twitter.com/YF9DG12lQB

