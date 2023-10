Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στην Ρουέν- Αναφορές για έναν νεκρό

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Ρουέν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Ειδικότερα, ένας νεαρός άνδρας εισέβαλε σε εμπορικό κέντρο και άρχισε να επιτίθεται σε πολίτες.

Το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο έχει εκκενωθεί και οι αρχές εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη.

Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμή.

BREAKING:

Incoming reports of a mass stabbing attack at a shopping mall in Rouen, France.

Multiple people wounded, 1 killed and the suspect still on the run pic.twitter.com/eLnz2CGOqM

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2023