Γάζα: Βομβαρδίστηκε η εκκλησία του Αγίου Πορφύριου-«Δεκάδες κάτω από τα ερείπια»

Για τον πιθανό θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων κάτω από τα ερείπια αίθουσας που συνδέεται με μια από τις παλαιότερες εκκλησίες της Γάζας κάνουν λόγο πηγές κοντά στην Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, στην περιοχή

Η εκκλησία φέρεται να βομβαρδίστηκε από Ισραηλινά πυρά.

Σύμφωνα με τις πηγές, η πλειονότητα των εγκλωβισμένων κάτω από τα ερείπια είναι ενορίτες που αναζήτησαν καταφύγιο από τις αεροπορικές επιδρομές, στην αίθουσα της ιστορικής εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου, μαζί με εκτοπισμένους από τις βόρειες και νότιες περιοχές της Γάζας.

Israeli occupation airstrikes bombarded the Greek Orthodox Church in #gaza, which was a temporary shelter for dozens of women and children #PalestineGenocide #SaveGaza #IsraeliNewNazism pic.twitter.com/dLwMRHNaL6

— Malek adly أبو بهية (@MalekAdly) October 19, 2023