ΗΠΑ: Παγκόσμια οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Σύσταση προς όλους τους Αμερικανούς «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί»

Παγκόσμια προειδοποίηση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ καλώντας όλους τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο εξωτερικό «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί».

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 19, 2023