ΗΠΑ: Αμερικανο-Εβραίοι, εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, για να διαδηλώσουν υπέρ της Παλαιστίνης

Μια διαδήλωση που ζητούσε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα οδήγησε σε 300 συλλήψεις την Τετάρτη, αφού εκατοντάδες διαδηλωτές μπήκαν στη ροτόντα του κτιρίου γραφείων του Cannon House στο Καπιτώλιο, παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας.

Η διαμαρτυρία -στην οποία ο κόσμος κάλεσε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να “χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα”- χρηματοδοτήθηκε από την Jewish Voice for Peace και την IfNotNow, δύο εβραιοαμερικανικές ομάδες που υπερασπίζονται τους Παλαιστίνιους.

Οι ακτιβιστές, ντυμένοι με μαύρα μπλουζάκια που έφεραν τις λέξεις “Οι Εβραίοι λένε κατάπαυση πυρός τώρα” και “Όχι εν ονόματί μας”, κάθισαν χειροκροτώντας και τραγουδώντας στο πάτωμα στη ροτόντα του κτιρίου γραφείων της Βουλής των Αντιπροσώπων Cannon και κρατούσαν μεγάλα πανό που έγραφαν “Κατάπαυση του πυρός” και “Αφήστε τη Γάζα να ζήσει”.

Σύμφωνα με ένα tweet της Jewish Voice for Peace, 350 άτομα -συμπεριλαμβανομένων και ραβίνων- συμμετείχαν στην καθιστική διαμαρτυρία στο Cannon House.

Η οργάνωση αυτοαποκαλείται ως η “μεγαλύτερη προοδευτική εβραϊκή αντισιωνιστική οργάνωση στον κόσμο”.

HAPPENING NOW: Hundreds of American Jews are holding a sit-in at Congress — and we won’t leave until Congress calls for a ceasefire in Gaza. As thousands of U.S. Jews protest outside, over 350 are inside, including two dozen rabbis, holding prayerful resistance. pic.twitter.com/H0b2ort6fa

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 18, 2023