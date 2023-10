Τουρκία: 3ημερο πένθος για τα θύματα στο νοσοκομείο της Γάζας

Τριήμερο εθνικό πένθος θα κηρυχθεί στην Τουρκία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, για την εκατόμβη νεκρών στο νοσοκομείο Αλ Αχλί, στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του προεδρικού κόμματος AKP στη Βουλή, Οζλέμ Ζενγκίν, την οποία επικαλέστηκε το τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT και το ιδιωτικό δίκτυο NTV, η ανακοίνωση για την κήρυξη εθνικού πένθους θα επισημοποιηθεί με προεδρικό διάταγμα.

