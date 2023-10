ΟΗΕ: Ο πλήρης αποκλεισμός της Γάζας απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου

Ο πλήρης αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας, τον οποίο ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δήλωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Η επιβολή αποκλεισμών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή αμάχων στερώντας τους βασικά αγαθά για την επιβίωσή τους απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

#BREAKING More than 187,500 internally displaced in Gaza since Saturday: UN pic.twitter.com/nhdc9BmCVr

— AFP News Agency (@AFP) October 10, 2023