Ισραήλ: Βαρύς φόρος αίματος – 100 Ισραηλινοί και 158 Παλαιστίνιοι νεκροί

Βαρύς ο φόρος του αίματος από την – μεγάλης κλίμακας – αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς κατά του Ισραήλ, και την απόδοση αντιποίνων.

Για 100 Ισραηλινούς νεκρούς και περισσότερους από 800 τραυματίες, αλλά και 50 ομήρους που κρατούνται από ενόπλους της Χαμάς στο κιμπούτς Μπίρι κοντά στο σύνορο με τη Γάζα, έκανε λόγο το ισραηλινό δίκτυο N12.

BIG BREAKING NEWS :⚡️⚡️ Israel's air force is preparing to eliminate Hamas Terrorists from the world 🔥🔥😍

"Iron swords" – documentation from the Air Force deployment is attached#HamasTerrorists #Mossad #Israel #IsraelUnderAttack #TelAviv #Iran pic.twitter.com/eCROs5eioE — The World (@humantheworld) October 7, 2023

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας εξάλλου, περίπου 545 Ισραηλινοί τραυματίστηκαν από την επίθεση της Χαμάς.

Αξιωματούχοι Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι 198 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα

Ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε επίσης ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στο νότιο Ισραήλ

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ, ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

Σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ

Εντωμεταξύ τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κεκλεισμένων των θυρών ζήτησε η Μάλτα έπειτα από τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν σήμερα διπλωμάτες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ΣΑ θα συγκληθεί αύριο Κυριακή.

ΝΑΤΟ: Καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Εξάλλου, το ΝΑΤΟ καταδικάζει «έντονα» τις σημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Καταδικάζουμε έντονα τις σημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του εταίρου του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και όλους όσους επλήγησαν. Η τρομοκρατία αποτελεί θεμελιώδη απειλή για τις ελεύθερες κοινωνίες και το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ, Ντίλαν Ουάιτ στην πλατφόρμα Χ.