Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 6,3 βαθμών Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,3 βαθμών, σημειώθηκε στην περιοχή των νησιών των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσαν το γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γεωλογικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε υποθαλάσσιο χώρο, περίπου 77 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κλαβερία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 7:03 μ.μ. τοπική ώρα, εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

🔔#Earthquake (#lindol) M6.3 occurred 73 km N of #Claveria (#Philippines) 17 min ago (local time 19:03:17). More info at:

📱https://t.co/bvL9EDQjKG

🌐https://t.co/MIMGXm10lL

🖥https://t.co/muw9lQBDoT pic.twitter.com/judVXnRTGh

— EMSC (@LastQuake) September 12, 2023