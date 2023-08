«Εξαφανίστε τον Πούτιν»: Η ρωσική ομάδα που έβαλε στόχο τον Ρώσο πρόεδρο

Φιλο-ουκρανοί ρώσοι μαχητές που αντιτίθεται στην ηγεσία του ρωσικού κράτους ζήτησε την «εξάλειψη» του Βλαντίμιρ Πούτιν, και όπως υπονόησαν σε ανάρτησή τους ο Ρώσος πρόεδρος αποτελεί πλέον στόχο τους, μετά και τον θάνατο του αρχηγού της ρωσικής μισθοφορικής ομάδας Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο λόγος για την ομάδα «Λεγεώνα της Ελεύθερης Ρωσίας» (FRL), η δράση της οποίας έγινε ευρέως γνωστή τον περασμένο Μάιο όταν σημειώθηκε εισβολή ενόπλων, που έφτασαν από την Ουκρανία, στην ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ.

Η ομάδα σχηματίστηκε λίγο μετά την εισβολή του Πούτιν πέρυσι στην Ουκρανία. Θεωρεί ότι μόνο οι κοινές προσπάθειες του «αντι-Πούτιν συνασπισμού» -συμπεριλαμβανομένης της δράσης της- μπορούν να απομακρύνουν τον Ρώσο πρόεδρο από την εξουσία.

«Όσο αναπνέει ο Πούτιν, ο κόσμος βρίσκεται σε κίνδυνο», έγραψε στο Twitter η «Λεγεώνα της Ελεύθερης Ρωσίας» την Παρασκευή. «Τώρα όλα εξαρτώνται αποκλειστικά από τον συνασπισμό κατά του Πούτιν, μέρος του οποίου είναι η Λεγεώνα και το Κίνημα Ελευθερίας της Ρωσίας». Δημοσίευσε επίσης μια επεξεργασμένη εικόνα Πούτιν που τον δείχνει να είναι στόχος, με την εξής φράση γραμμένη: «Μόνο οι κοινές μας προσπάθειες μπορούν να εξαλείψουν τον Πούτιν».

As long as Putin is breathing, the world is in danger. Now everything depends exclusively on the anti-Putin coalition, of which the Legion and the Freedom of Russia Movement are a part.

Only our joint efforts can eliminate Putin. pic.twitter.com/n0tNTHhw8i

— "Liberty of Russia" Legion (@legion_svoboda) August 25, 2023