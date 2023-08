Βρετανία: Ισόβια στη νοσοκόμα που σκότωσε 7 βρέφη – Καμία πιθανότητα αποφυλάκισης

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε στη Βρετανίδα νοσηλεύτρια Λούσι Λέτμπι, η οποία την περίοδο 2015-2016 σκότωσε επτά βρέφη και αποπειράθηκε να δολοφονήσει ακόμη έξι.

Βάσει της απόφασης του δικαστηρίου, η 33χρονη δεν θα έχει καμία δυνατότητα αποφυλάκισης.

Η Λέτμπι, η οποία είχε κριθεί ένοχη την Παρασκευή, αρνήθηκε να εμφανιστεί στο δικαστήριο, με την κίνησή της να σχολιάζεται και από τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, ο οποίος προανήγγειλε ότι θα αλλάξει ο νόμος, προκειμένου οι κατάδικοι να είναι υποχρεωμένοι να παρίστανται στο δικαστήριο κατά την ανακοίνωση της ποινής.

Η 33χρονη Λούσι Λέτμπι, η οποία εργαζόταν στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου Countess of Chester, σκότωσε τα επτά βρέφη κάνοντας τους ένεση με αέρα.

Επιπλέον, επιχείρησε να αφαιρέσει τη ζωή ακόμη έξι βρεφών, ταΐζοντάς τα υπερβολικά ή δηλητηριάζοντάς τα με ινσουλίνη, ενώ εργαζόταν σε νυχτερινές βάρδιες.

Η ίδια αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, αποδίδοντας τους θανάτους στις συνθήκες υγιεινής στο νοσοκομείο και σε έλλειψη προσωπικού.

Ωστόσο, σε χειρόγραφα σημειώματα που είχαν βρεθεί στο σπίτι της, έγραφε ότι «τα σκότωσα επίτηδες γιατί δεν είμαι αρκετά καλή για να τα φροντίζω». «Είμαι ένας φρικτός, διαβολικός άνθρωπος», έγραφε και τόνισε ότι «είμαι διαβολική, εγώ το έκανα».

Ορισμένα από τα βρέφη ήταν δίδυμα – σε μια περίπτωση δολοφόνησε και τα δύο αδέρφια. Αποπειράθηκε τρεις φορές να σκοτώσει ένα κοριτσάκι, πριν τελικά το σκοτώσει με την τέταρτη προσπάθεια.

“There was a deep malevolence bordering on sadism in your actions”

