Κολομβία: Σεισμός 6 βαθμών κοντά στην πρωτεύουσα Μπογκοτά

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στην κεντρική Κολομβία και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κουμαράλ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 14 χιλιόμετρα.

Woahh😱

‼️ Another video of the M6.3 #earthquake that hit #Colombia earlier.

The epicenter was in the municipality of #Calvario Meta. #Temblor #ElCalvario #Bogota #weather #WeatherUpdate #Bogotá #Colombia #SismosColombiaSGC pic.twitter.com/4nlrlolegL

— Ratnesh Mishra 🇮🇳 (@Ratnesh_speaks) August 17, 2023