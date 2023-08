Μάουι: Οργή των κατοίκων – «Τουρίστες κολυμπούν στα νερά που πεθάναμε»

Oργισμένοι είναι κάτοικοι της Λαχάινα, στην θέα των τουριστών που απολαμβάνουν τις τροπικές παραλίες του Μάουι ενώ ομάδες έρευνας και διάσωσης ψάχνουν στα ερείπια κτιρίων και στη θάλασσα για θύματα της πιο φονικής πυρκαγιάς στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα

Ξεσπώντας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάρτησαν βίντεο που δείχνουν τουρίστες να απολαμβάνουν δραστηριότητες όπως οι καταδύσεις, ενώ ο απολογισμός των θανάτων στο θέρετρο Λαχάινα ξεπέρασε τους 100 και αυξάνεται κάθε μέρα που περνά.

«Τουρίστες κολυμπούν στα νερά που πεθάναμε», καταγγέλλει κάτοικος.

«Η κοινότητά μας χρειάζεται χρόνο για να επουλώσει τις πληγές, να πενθήσει και να συνέλθει», δήλωσε ο Χαβανέζος ηθοποιός Τζέισον Μομόα στο Instagram, κάνοντας έκκληση στους τουρίστες να ακυρώσουν τα ταξίδια τους.

Οι αρχές και οι επιχειρήσεις καλωσόρισαν τους ταξιδιώτες, λέγοντας ότι η έλευσή του θα μειώσει το πλήγμα στην οικονομία του νησιού, που εξαρτάται πολύ από τον τουρισμό. Η τουριστική βιομηχανία είναι η “οικονομική μηχανή” του Μάουι, παράγοντας το 80% του πλούτου του, σύμφωνα με το συμβούλιο οικονομικής ανάπτυξης του νησιού.

From the BBC News. Listen to this Hawaii resident share.

The same sort of disrespect from tourists after the 2004 tsunami is being shown in Maui. #MauiStrong #LahainaStrong pic.twitter.com/OIOSFmala3

— deb, venusian edition 🪷 (@sunoppositemoon) August 14, 2023