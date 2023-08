Χαβάη: Από εδώ πέρασε ο πύρινος εφιάλτης- Εικόνες καταστροφής (Βίντεο και φωτογραφίες)

Σε κατάσταση φυσικής καταστροφής κήρυξε τη Χαβάη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μετά τον θάνατο τουλάχιστον 36 ανθρώπων και την σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της ιστορικής πόλης Λαχέινα, στο Μάουι από τις πυρκαγιές .

Χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το νησί.

Στα πλάνα από την περιοχή διακρίνονται ολόκληρες γειτονιές και επιχειρήσεις ισοπεδωμένες και οχήματα, καμένα ολοσχερώς, στη δυτική πλευρά του νησιού. Λόγω της φωτιάς έκλεισαν οι περισσότεροι δρόμοι γύρω από τη Λαχέινα, την ιστορική πρώην πρωτεύουσα του Βασιλείου της Χαβάης.

Η πόλη είναι ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα του Μάουι και προσελκύει σχεδόν 2 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο – δηλαδή το 80% των επισκεπτών του νησιού.

Με την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση φυσικής καταστροφής αποδεσμεύονται σημαντικοί ομοσπονδιακοί πόροι που «θα τεθούν στη διάθεση των πληγέντων στην κομητεία του Μάουι» εξήγησε ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

These poor people in Maui have lost everything, it's all gone. The people of Hawaii need help. pic.twitter.com/JrgKMIRfSd

— 🥀_ Imposter 🥀 (@Imposter_Edits) August 10, 2023