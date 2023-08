Τζάστιν Τριντό: Διαζύγιο για τον πρωθυπουργό του Καναδά έπειτα από 18 χρόνια γάμου

Διαζύγιο παίρνουν ο Τζάστιν Τριντό και η σύζυγός του Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό έπειτα από 18 χρόνια γάμου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού.

Ο 51χρονος Τζάστιν Τριντό και η 48χρονη Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό, οι οποίοι απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, κατέληξαν σε συμφωνία για το διαζύγιο.

#BREAKING Canada PM Justin Trudeau says he and his wife separating pic.twitter.com/BGHiLunXWW

— AFP News Agency (@AFP) August 2, 2023