ΗΠΑ: Με ομοφοβικό βίντεο επιτίθεται ο ΝτεΣάντις στον Τραμπ

Η προεκλογική εκστρατεία του κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις ανέβασε την Παρασκευή ένα μάλλον προκλητικό βίντεο που επιτίθεται στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με δηλώσεις του υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, το οποίο βίντεο καταδικάστηκε ευρέως ως ομοφοβικό, μεταξύ άλλων και από μια εξέχουσα ομάδα που εκπροσωπεί ομοφυλόφιλους και λεσβίες Ρεπουμπλικάνους.

Η ομάδα υπεύθυνη για την προεκλογική εκστρατεία του ΝτεΣάντις ανήρτησε το βίντεο αυτό στο Twitter αργά το βράδυ της Παρασκευής, λέγοντας ότι σηματοδοτεί το τέλος του Μήνα Υπερηφάνειας, που έχει στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

To wrap up “Pride Month,” let’s hear from the politician who did more than any other Republican to celebrate it…

pic.twitter.com/FT7LdW4vls

