Νέα Υόρκη: Αντιδράσεις για τα σχέδια μείωσης των εκπομπών στις πιτσαρίες

Πικρή γεύση άφησε σε πολλούς Νεοϋορκέζους η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι για μείωση των εκπομπών κατά 75% από τους ξυλόφουρνους στις πιτσαρίες της αμερικανικής μητρόπολης.

Βάσει της πρότασης, οι πιτσαρίες καλούνται να αξιολογήσουν εάν μπορούν να εγκαταστήσουν συσκευές ελέγχου και μετριασμού των εκπομπών στους φούρνους τους.

Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί επικρίσεις, υπό τον φόβο ότι θα επηρεαστεί η γεύση του αγαπημένου εδέσματος. Τη Δευτέρα, ένας άνδρας πέταξε κομμάτια πίτσας στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, υπερασπίστηκε το αγαπημένο φαγητό της πόλης. «Νομίζω ότι οι πίτσες έχουν σώσει περισσότερους γάμους από οποιοδήποτε άλλο φαγητό», είπε τη Δευτέρα. «Υπάρχει κανείς που να αντιπαθεί την πίτσα; Αρέσει σε όλους» τόνισε.

Η προτεινόμενη από Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της πόλης ρύθμιση, εφόσον υιοθετηθεί, θα ισχύει για φούρνους με κάρβουνο και ξύλο που έχουν εγκατασταθεί πριν από το 2016. Σύμφωνα με αξιωματούχους, θα επηρεαστούν λιγότερα από 100 καταστήματα σε όλη την πόλη.

«Όλοι οι Νεοϋορκέζοι αξίζουν να αναπνέουν καθαρό αέρα και οι φούρνοι με ξύλα και κάρβουνο είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες σε ό,τι αφορά τους επιβλαβείς ρύπους σε γειτονιές με κακή ποιότητα αέρα», ανέφερε το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης την Κυριακή, προσθέτοντας ότι πρόκειται για κανόνα «κοινής λογικής», ο οποίος προτάθηκε έπειτα από διαβούλευση.

Ιδιοκτήτες πιτσαριών δήλωσαν από την πλευρά τους σε ειδησεογραφικά πρακτορεία της Νέας Υόρκης ότι αναμένεται να ξοδέψουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να μετατρέψουν τους φούρνους τους, ζητώντας από τις αρχές της πόλης να καλυφθεί αυτό το κόστος, προκειμένου να μην μεταφερθεί στους καταναλωτές. «Ξέρετε πόσες πίτσες πρέπει να πουλήσω για να πληρώσω για αυτόν τον φούρνο των 20.000 δολαρίων;» διερωτήθηκε ιδιοκτήτης καταστήματος, μιλώντας στο CBS.

Στον αντίποδα, πάντως, ορισμένοι καταστηματάρχες υποστηρίζουν πως, όσοι διαμαρτύρονται για τις τροποποιήσεις στους φούρνους υποστηρίζοντας ότι θα αλλάξει η γεύση της πίτσας, απλώς προσπαθούν να εξοικονομήσουν αυτά τα 20.000 δολάρια.

Με πληροφορίες από BBC

