Ο Πούτιν γυρίζει την πλάτη στον Σοϊγκού και γίνεται viral (βίντεο)

Τη Δευτέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε το στρατιωτικό νοσοκομείο Vishnevsky της Μόσχας, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Σκοπός την επίσκεψης ήταν να απονείμει μετάλλια σε στρατιώτες που είχαν τραυματιστεί κατά την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Μια στιγμή όμως, μάλλον ενδεικτική της συνολικής απογοήτευσης στη Ρωσία για τον στρατό της χώρας και τις επιδόσεις του, ή την έλλειψή του, στην Ουκρανία, έχει γίνει viral με 500 χιλιάδες προβολές: ο Πούτιν να γυρνάει την πλάτη στον Σοϊγκού.

Ειδικότερα, στην επίσκεψη βρίσκονταν κάμερες που κατέγραφαν την εκδήλωση. Στο νοσοκομείο ο Σοϊγκού τοποθετήθηκε στο πλάι των στρατιωτών, ενώ ο Πούτιν εδωσε τα χέρια με καθέναν από τους στρατιώτες.

Με τα στρατεύματα να φαίνεται ότι φέρουν τραυματισμούς, ο Πούτιν χαιρέτησε την ομάδα, αλλά μόνο ένας στρατιώτης στάθηκε για να χαιρετήσει τον αρχιστράτηγό του.

Η απαξίωση του Ρώσου υπουργού δεν σταμάτησε όμως εκεί. Αφού χαιρέτησε τους στρατιώτες, ο Πούτιν επέστρεψε στο πλευρό του Σοϊγκού, ο οποίος κινήθηκε προς τον Ρώσο πρόεδρο για να πει κάτι. Ωστόσο, ενώ ο Πούτιν τον είδε, του γύρισε γρήγορα την πλάτη, αφήνοντας τον υπουργό Άμυνας να αντιδρά αμήχανα όταν βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με την πλάτη του ηγέτη του.

You don’t have to be a body language expert to understand what Putin currently thinks about his Defence Minister Sergei Shoigu… pic.twitter.com/ZRfJaJDE1X

