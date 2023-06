Τι φοβάται ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ένας άνθρωπος που έχει επενδύσει στην μάτσο και γυμνασμένη εικόνα του. Επίσης, ένα βασικό χαρακτηριστικό του ως ηγέτης είναι ότι δεν αντέχει την ιδέα ο κόσμος να αντιλαμβάνεται τον ίδιο ή τη Ρωσία ως αδύναμους.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Τετάρτης στην Daily Beast που επικαλείται το ρωσικό ανεξάρτητο περιοδικό Verstka, ο Ρώσος ηγέτης φοβάται όλο και περισσότερο για τη ζωή του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν ανησυχεί ιδιαιτέρως μετά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και μάλιστα αρνιέται να ταξιδέψει έξω από τη χώρα. Η πηγή του ρωσικού Verstka, που κάνει λόγο για υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωματούχο, ανέφερε ότι η αίσθηση που δίνεται παρασκηνιακά στο Κρεμλίνο είναι ότι ο Πούτιν διστάζει να ταξιδέψει και ότι «δεν έχει αίσθηση της ασφάλειας».

Μάλιστα μια σειρά εξελίξεων έχει επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα που αναφέρει τα εξής γεγονότα:

1. Την τελευταία μεγάλη επίθεση με drones στη Μόσχα. Όπως έχει γίνει γνωστό, τρία από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επίθεση καταρρίφθηκαν πάνω από το ακριβό προάστιο Ρουμπλιόφκα της Μόσχας, όπου ο Πούτιν έχει επίσημη κατοικία. Σύμφωνα με το εξέχον μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου από τον κυβερνητικό συνασπισμό Ενωμένη Ρωσία Αλεξάντρ Χινστάι, τα τρία drones καταρρίφθηκαν πάνω από τρία χωριά του Ρουμπλιόφκα, ένα από τα οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 10 λεπτών με το αυτοκίνητο από την κατοικία του Πούτιν στο Νόβο-Ογκάριοβο.

Russian media says Ukraine used at least 32 drones in a strike on Moscow this morning in possible payback for heavy drone and missile strikes on Kyiv.

All but 3 of them were shot down, per cop-aligned Telegram channel Shot – this one over Rublyovka, the home of Russia’s elite pic.twitter.com/MOO4Y6Owu2

— max seddon (@maxseddon) May 30, 2023