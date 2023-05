Ιαπωνία: Με τα δικά της λόγια – Επιζήσασα της Χιροσίμα μαθαίνει αγγλικά για να πει την ιστορία της

«Ξαφνικά, ολόκληρος ο ουρανός άστραψε και πήρε μπλε-λευκό χρώμα, σαν ο ορίζοντας να είχε μετατραπεί σε ένα τεράστιο φως». Η 85χρονη Τερούκο Γιαχάτα, σε ένα δωμάτιο με χαμηλό φως στο μουσείο του Πάρκου Ειρήνης της Χιροσίμα, στην Ιαπωνία, περιέγραψε συγκινημένη την περασμένη Τρίτη στα αγγλικά, σε Βρετανούς τουρίστες, όσα συνέβησαν το πρωί της 6ης Αυγούστου 1945. Ήταν η μέρα που άλλαξε ο κόσμος της.

«Έπεσα αμέσως στο έδαφος και έχασα τις αισθήσεις μου» ανέφερε η 85χρονη επιζήσασα από την ατομική βόμβα της Χιροσίμα. Η αμερικανική βόμβα σκότωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ακαριαία. Πολλοί περισσότεροι υπέστησαν μακροχρόνιους τραυματισμούς.

Η Τερούκο Γιαχάτα ήταν οκτώ ετών όταν έγινε μάρτυρας της πυρηνικής καταστροφής στη γενέτειρά της. Το 2013, άρχισε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να πει την ιστορία της μέσω ενός διερμηνέα, ωστόσο ένιωθε ότι κάτι λείπει: «Είχα αυτό το αόριστο όνειρο να μάθω αγγλικά, ώστε να μπορώ να μεταφέρω με τα δικά μου λόγια, με τη δική μου φωνή, τη φοβερή δύναμη αυτής της τρομερής ατομικής βόμβας και να ζωντανέψω τη δική μου εμπειρία», είπε σύμφωνα με το Reuters.

Αφού αποφάσισε να μάθει αγγλικά, άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα και από το 2021 ξεκίνησε να κάνει την παρουσίασή της αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Ο καθηγητής της, τη βοήθησε να γράψει την παρουσίαση, την οποία κάνει διαρκώς πρόβες, για να επιτύχει σωστή προφορά.

Τα αγγλικά της 85χρονης προς το παρόν περιορίζονται κυρίως στην ανάγνωση της παρουσίασής της, αλλά ο αντίκτυπος όσων λέει στο κοινό είναι αναμφισβήτητος, προκαλώντας συγκίνηση και δάκρυα. «Το μεταφέρει σαν να συμβαίνει σήμερα. Σε κάνει να νιώθεις έτσι» δήλωσε η Βρετανίδα Ντενίζ Χίκσον από το Μπρίστολ, η οποία επισκέφθηκε το μουσείο του Πάρκου Ειρήνης της Χιροσίμα.

