Δημοσκοπήσεις-«χαστούκι» στον Ερντογάν: Πάνω από 10 μονάδες μπροστά ο Κιλιτσντάρογλου

Προβάδισμα έως και πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες στον υποψήφιο της τουρκικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έναντι του προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δίνουν νέες δημοσκοπήσεις εν όψει των προεδρικών εκλογών της 14ης Μαΐου.

Σύμφωνα με τις σφυγμομετρήσεις, το μπλοκ της αντιπολίτευσης, η Εθνική Συμμαχία, προηγείται στις βουλευτικές εκλογές κατά περισσότερες των 6 ποσοστιαίες μονάδες του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και των συμμάχων του. Το φιλοκουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP) εξασφαλίζει ένα άνετο 10%.

Στο τιμόνι της χώρας για μία 20ετία, ο Ερντογάν αντιμετωπίζει την σοβαρότερη μέχρι σήμερα αμφισβήτηση στην εξουσία του. Η δημοτικότητά του μειώνεται λόγω της μακράς κρίσης του κόστους διαβίωσης, ενώ στα προπύργια του AKP η αφοσίωση των θυμάτων του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου προς το πρόσωπό του κλονίζεται.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από την Aksoy Research το Σάββατο και πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου έδειξε ότι ο Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος ορίσθηκε κοινός υποψήφιος της τουρκικής αντιπολίτευσης στις 6 Μαρτίου, εξασφαλίζει το 55,6% των ψήφων έναντι 44,4% του Ερντογάν. Κατά την ίδια έρευνα, το μπλοκ της αντιπολίτευσης εξασφαλίζει το 44,1% των ψήφων και το HDP το 10,3%. Το AKP μαζί με το MHP εξασφαλίζουν το 38,2% των ψήφων.

Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαρτίου από την Alf Research έδειξε ότι ο Κιλιτσντάρογλου συγκεντρώνει το 55,1% και ο Ερντογάν το 44,9%. Το κόμμα του Κιλιτσντάρογλου το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (CHP) είναι το δημοφιλέστερο με το 31,8% των ψήφων, ενώ το AKP περιορίζεται στο 31%. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η Εθνική Συμμαχία εξασφαλίσει το 43,5% των ψήφων, ενώ το HDP εξασφαλίσει το 11,3% και το AKP μαζί με το MHP εξασφαλίζουν το 37,5% των ψήφων.

Άλλη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την Piar Research έδειξε ότι ο Κιλιτσντάρογλου θα είναι ο νικητής με 57,1%, με τον Ερντογάν να περιορίζεται στο 42,9%. Κατά την ίδια έρευνα, το CHP εξασφαλίζει το 32,3%, το AKP το 30,8% και το HDP το 11,6%. Η Εθνική Συμμαχία εξασφαλίζει το 46,4%, ενώ AKP και MHP το 37,8%, σύμφωνα με την δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου.

Δημοσκόπηση της ORC Research δείχνει τον Κιλιτσντάρογλου στο 56,8% και τον Ερντογάν στο 43,2%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 4-6 Μαρτίου, πριν ο επικεφαλής του CHP ορισθεί κοινός προεδρικός υποψήφιος του μπλοκ της αντιπολίτευσης.

Οι σεισμοί δεν φαίνεται ότι έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην δημοτικότητα του κυβερνώντος AKP. Σε δημοσκόπηση της Metropoll, το 34,4% των πολιτών επιρρίπτει την ευθύνη για τις καταστροφές στην κυβέρνηση και το 26,9% στους εργολάβους. Οι δημοτικές αρχές έρχονται τρίτες με 15,4%, ενώ το 12,9% απαντά «όλοι».

Η επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κρίνει όχι μόνο ποιος θα ηγηθεί της Τουρκίας, αλλά και πώς η χώρα θα κυβερνηθεί, ποια κατεύθυνση θα λάβει η οικονομία της και ποιον ρόλο θα παίξει τόσο στον πόλεμο στην Ουκρανία, όσο και στην Μέση Ανατολή.

Ο Wolfango Piccoli, αναλυτής πολιτικού κινδύνου στην Teneo, δηλώνει ότι η Εθνική Συμμαχία χρειάζεται να παρουσιάσει ενωμένο μέτωπο και να προσφέρει στους ψηφοφόρους σχέδιο για τη διατήρηση του momentum που οδηγεί στις εκλογές. «Η επίρριψη απλώς όλων των στραβών της Τουρκίας στον Ερντογάν δεν θα λύσει τα προβλήματα. Οι προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν δείξει ότι ο Ερντογάν είναι δεινός στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχει χάσει την λαϊκή του απήχηση και την ικανότητά του να αγγίζει τους ψηφοφόρους», δήλωσε στο Reuters.

Ο Μερβέ Ταχίρογλου, διευθυντής του προγράμματος για την Τουρκία στο Project on Middle East Democracy της Ουάσινγκτον, δηλώνει ότι η ποικιλομορφία της συμμαχίας της αντιπολίτευσης σημαίνει ότι κάθε ηγετική προσωπικότητα του μπλοκ μπορεί να απευθυνθεί και να προσελκύσει διαφορετικό κομμάτι της Τουρκίας. «Αυτήν την συγκεκριμένη στιγμή έχουμε περισσότερους λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για μία έκβαση των τουρκικών εκλογών υπέρ της αντιπολίτευσης περισσότερο από όσο ήμασταν τα τελευταία 20 χρόνια», είπε μιλώντας σε πάνελ της Foundation for Defence of Democracies.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ