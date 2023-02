Ουκρανία: Γιατί ο Ζελένσκι δίνει σήμα ότι θα παραδώσει το Μπαχμούτ

Το Κίεβο δεν θα παραδώσει το Μπαχμούτ, δήλωνε ο Ζελένσκι στις 2 Φεβρουαρίου. Λιγότερο από τρεις εβδομάδες αργότερα, ανέφερε ότι οι δυνάμεις του δεν θα κρατήσουν την πόλη «με κάθε κόστος»..

Ουκρανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι σύντομα θα τους είναι αδύνατο να υπερασπιστούν την υπό πολιορκία πόλη στην Ανατολική Ουκρανία καθώς τα ρωσικά στρατεύματα ισοπεδώνουν την περιοχή.

«Ο εχθρός καταστρέφει σταδιακά ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των θέσεών μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ανώτατος διοικητής που είναι υπεύθυνος για τις χερσαίες δυνάμεις της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σέρσκι, ανέφερε, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι το Κρεμλίνο έχει αναπτύξει μερικές από τις καλύτερα εκπαιδευμένες μονάδες εφόδου της μισθοφορικής ομάδας Wagner για να διασπάσει τις ουκρανικές γραμμές και να περικυκλώσει το Μπαχμούτ, ανεξαρτήτως απωλειών, δήλωσε σε ένα στρατιωτικό κανάλι Telegram.

