ΗΠΑ: Ανησυχία και ερωτηματικά μετά τον εκτροχιασμό τρένου με χημικά

Mεσούσης της αυξανόμενης ανησυχίας, oι κάτοικοι μιας αμερικανικής περιοχής όπου εκτροχιάστηκε αμαξοστοιχία που μετέφερε χημικά προϊόντα θα πρέπει να πίνουν εμφιαλωμένο νερό, συνέστησαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Στις 3 Φεβρουαρίου, ο εκτροχιασμός στο Ιστ Παλεστάιν, στην πολιτεία Οχάιο, είχε προκαλέσει τεράστια φωτιά και την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από την περιοχή. Το τρένο μετέφερε μεταξύ άλλων χλωριούχο βινύλιο, ένα χημικό προϊόν καρκινογόνο και ιδιαίτερα εύφλεκτο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του πλαστικού.

Οι σιδηροδρομικές αρχές προχώρησαν στη συνέχεια σε “ελεγχόμενες” απορρίψεις του χλωριούχου βινυλίου “για να αποτραπεί πιθανή έκρηξη”, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη του Οχάιο, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν τοξικές αναθυμιάσεις στον αέρα.

Ο αέρας είναι ωστόσο “ασφαλής”, δήλωσε σήμερα στο CNN ο κυβερνήτης Μάικ ΝτεΓουάιν, βασιζόμενος στους ελέγχους ποιότητας του αέρα.

Όμως, όσον αφορά το νερό, “για προληπτικούς λόγους, είπαμε στον κόσμο, ναι, χρησιμοποιείστε εμφιαλωμένο νερό. Μην το διακινδυνεύετε, περιμένετε έως ότου έχουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων'”, δήλωσε.

Χθες, ο διευθυντής του υπουργείου Υγείας του Οχάιο, Μπρους Βάντερχοφ, κάλεσε τους κατοίκους που έχουν ιδιωτικά πηγάδια να ελέγχουν το νερό τους, συνιστώντας επίσης οι κάτοικοι της περιοχής να πίνουν για την ώρα εμφιαλωμένο νερό.

Ohio River, the source of water for over 5 million Americans, has reportedly been contaminated with “small amounts” of the chemicals from the East Palestine train derailment. Among them vinyl chloride & ethylhexyl acrylate, carcinogenic substances. pic.twitter.com/3Xrg7SHdGt

