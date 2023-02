Ρουμανία: Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών – Αισθητή στη Σόφια και το Βελιγράδι

Μέχρι τη Σόφια και το Βελιγράδι έγινε αισθητός ο σεισμός 5,6 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοδυτική Ρουμανία. Παρ’ όλα αυτά, οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 15.16 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) στην επαρχία Γκόρι. Σύμφωνα με το USGS προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Earthquake in Romania,

near Târgu Jiu, 14.02.2023, 15:16.

Magnitude 5.7, depth 6 km.

It was felt in most of the country.#earthquake #Romania pic.twitter.com/QbnXPBu9vs

— robin (@robinsimion) February 14, 2023