Τουρκία: Κατασκευαστής – «νεκροθάφτης» προσπάθησε να φύγει από την χώρα – Πάνω από 23.000 οι νεκροί

Ενώ οι νεκροί αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, οι υπεύθυνοι για τα κτίρια που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι λόγω κακοτεχνιών, παγιδεύοντας χιλιάδες στο ερείπιά τους σπεύδουν να εξαφανιστούν.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό τα θύματα του φονικού σεισμού σε Τουρκία και βορειοδυτική Συρία, ξεπέρασαν τις 23.000 και έφτασαν τις 23.341.

Στην Τουρκία, η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (ΑFAD) ανακοίνωσε απόψε πως μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 19.875 θάνατοι, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 79.717.

Περισσότεροι από 3.466 είναι οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι στη Συρία.

Οκτακόσιοι από τους νεκρούς είναι θύματα κατασκευαστή ενός 12όροφου κτιρίο, ο οποίος συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Mehmet Yaşar Coşkun, the contractor of Rönesans Residence, which was destroyed in the #earthquake in Hatay, was caught at the airport while trying to go abroad.#yagma #earthquaketurkey#depremzede pic.twitter.com/CnYAgs8SsK

