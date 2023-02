Βρετανία: Μίνι ανασχηματισμός από τον Σούνακ, μετά από 100 ταραχώδεις ήμερες

Σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, με επίκενττο την ενεργειακή ασφάλεια, μετά από 100 δύσκολες μέρες στο Νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Σούνακ όρισε τον Γκραντ Σαπς ως υπουργό Ενεργειακής Ασφάλειας, τον Γκρεγκ Χαντς ως πρόεδρο του Συντηρητικού Κόμματος – αφότου απομακρύνθηκε ο Ζαχάουι – και τον Κέμι Μπάντενοχ ως υπουργό Επιχειρήσεων και Εμπορίου.

Ο Σούνακ χώρισε το τμήμα Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής (BEIS) και το Τμήμα Ψηφιακών, Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού (DCMS) για να δημιουργήσει τέσσερα νέα χαρτοφυλάκια, συμπεριλαμβανομένου ενός για την επιστήμη και την καινοτομία, προσωπική του επιλογή.

🆕 With the approval of His Majesty The King, the Prime Minister has announced the creation of four new departments.

These departments will ensure the right skills and teams are delivering for the British people.

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 7, 2023