Ζοφερή ομιλία Γκουτέρες: «Οδεύουμε με τα μάτια ορθάνοιχτα προς έναν ευρύτερο πόλεμο»

«Ο κόσμος οδεύει “με τα μάτια ορθάνοιχτα” προς “έναν ευρύτερο πόλεμο”, προειδοποίησε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σε μια ιδιαίτερα ζοφερή ομιλία παρουσιάζοντας τις προτεραιότητές του για το 2023.

Πόλεμος στην Ουκρανία, κλιματική κρίση, ακραία φτώχεια… “Ξεκινήσαμε το 2023 καθώς διαγράφεται στον ορίζοντά μας μια σύγκλιση προκλήσεων που δεν είχαμε ξαναδεί στη ζωή μας”, δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες που διαχειρίζονται το “ρολόι της αποκάλυψης”, η ανθρωπότητα δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά στο τέλος της, επί του παρόντος 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, υπενθύμισε ο Γκουτέρες, θεωρώντας το ως σήμα συναγερμού. “Πρέπει να ξυπνήσουμε και να πιάσουμε δουλειά”, επέμεινε, απαριθμώντας έναν κατάλογο με τα επείγοντα θέματα για το 2023. Στην κορυφή του καταλόγου αυτού είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία.

“Οι προοπτικές για ειρήνη δεν σταματούν να ελαττώνονται. Οι κίνδυνοι μιας περαιτέρω κλιμάκωσης και σφαγής δεν σταματούν να αυξάνονται.”

“Φοβάμαι ότι ο κόσμος προχωρά προς έναν ευρύτερο πόλεμο όχι υπνοβατώντας, αλλά το κάνει στην πραγματικότητα έχοντας τα μάτια ορθάνοιχτα”, δήλωσε προτού εκφράσει την ανησυχία του και για άλλες απειλές κατά της ειρήνης, από την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση και το Αφγανιστάν έως τη Μιανμάρ, το Σαχέλ, την Αϊτή.

“Εάν όλες οι χώρες εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους βάσει του Χάρτη (των Ηνωμένων Εθνών), το δικαίωμα στην ειρήνη θα ήταν εγγυημένο”, επέμεινε, τοποθετώντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο αυτών των αξιών.

Near-term thinking is making the problems we face today more intractable, divisive & dangerous.

My message to politicians and decisionmakers:

Don’t focus solely on what may happen to you today – and dither.

Look at what will happen to all of us tomorrow – and act. pic.twitter.com/zoVl2zZBWo

— António Guterres (@antonioguterres) February 6, 2023