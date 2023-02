Ερευνητής προέβλεψε πριν τρεις μέρες τον σεισμό στην Τουρκία

Τον γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει τα tweets ενός ερευνητή, ο οποίος προέβλεψε τον φονικό σεισμό στην Τουρκία. Ο λόγος για τον Frank Hoogerbeets, ο οποίος τρεις μέρες πριν τον καταστροφικό σεισμό είχε γράψει στο Twitter γι’ αυτόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής από την ομάδα Solar System Geometry Survey (SSGEOS) έγραψε την Παρασκευή: «Αργά ή γρήγορα αναμένεται σεισμός 7,5 Ρίχτερ σε αυτή την περιοχή».

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

Μετά τον σεισμό, ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Όπως δήλωσα νωρίτερα, αργά ή γρήγορα αυτό θα συνέβαινε σε αυτή την περιοχή, παρόμοια με τα έτη 115 και 526. Πριν από αυτούς τους σεισμούς προηγείται πάντα κρίσιμη πλανητική γεωμετρία, όπως είχαμε στις 4-5 Φεβρουαρίου».

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.

As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023