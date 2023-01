Μυστηριώδες tweet του Μασκ έχει δημιουργήσει ερωτήματα

Ερωτήματα έχει δημιουργήσει ένα tweet του Έλον Μασκ, ιδιοκτήτη του Twitter, ο οποίος έγραψε μόνο ένα «Ω».

Το tweet του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου έγινε viral, καθώς μέχρι το βράδυ της Κυριακής 7,3 εκατομμύρια προβολές.

Οι ακόλουθοί του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο Μασκ. Ορισμένοι από αυτούς που γνώριζαν ότι το ωμέγα είναι το τελευταίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, υπέθεσαν ότι ο Μασκ πρόκειται να τελειώσει κάτι.

For all the uncool people who don’t know what Ω means – This is the last letter of the modern Greek alphabet. The upper case letter omega (Ω) is used as the mathematical notation or symbol for the last place in a set or group of items.

— Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) January 29, 2023