Ιράν: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στην πόλη Ισφαχάν

Έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο ασφαλείας δεν υπήρξαν θύματα.

«Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα κέντρα κατασκευής πυρομαχικών του υπουργείου Άμυνας και σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή επικεφαλής πολιτικής και ασφάλειας του κυβερνείου στο Ισφαχάν δεν υπήρξαν θύματα», ανέφερε το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, χωρίς όμως να γνωστοποιήσεις περισσότερες λεπτομέρειες.

Video from Isfahan this evening where there was an explosion this evening at an #Iran MODAFL ammunition manufacturing facility, per Iranian media. Here in this video the narrator claims there was a drone involved. pic.twitter.com/eyBxMUCCWC

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 28, 2023