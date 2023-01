Νεπάλ: Ένας νεκρός από τον σεισμό 5,6 βαθμών – Σοβαρές ζημιές σε σπίτια

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο Νεπάλ μεγέθους 5,6 βαθμών. Ο σεισμός που έγινε αισθητός μέχρι και την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δυο, ενώ περίπου 25 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 61 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Τζούμλα –σε απόσταση άνω των 300 χλμ από την πρωτεύουσα Κατμαντού– και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

