Βρετανία: 70.000 εργαζόμενοι πανεπιστημίων θα απεργήσουν για 18 ημέρες

Σε απεργία θα προχωρήσουν περισσότεροι από 70.000 εργαζόμενοι σε 150 πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η απεργία αναμένεται να διαρκέσει 18 ημέρες μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, αφού δεν επιλύονται οι υπάρχουσες διαφωνίες που αφορούν τις αμοιβές, τις συνθήκες εργασίας και τις συντάξεις, σύμφωνα με την Ένωση Πανεπιστημίων και Κολεγίων (UCU).

🚨BREAKING🚨

EVERY SINGLE UK UNIVERSITY WILL BE SHUT DOWN WITH 18 DAYS OF STRIKE ACTION ACROSS FEBRUARY AND MARCH

RT if you support our members. #ucuRISING pic.twitter.com/eLygR0LAeO

— UCU (@ucu) January 12, 2023