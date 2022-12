ΗΠΑ: «Η χιονοθύελλα δεν τελείωσε»

Η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει εδώ και μέρες τις ΗΠΑ και έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους –τουλάχιστον 25 σε μια κομητεία της Νέας Υόρκης– «απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της», προειδοποίησαν σήμερα οι αρχές.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει τελειώσει», είπε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, υπενθυμίζοντας ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πέσουν άλλα 30 εκατοστά χιόνι. «Είναι σαφώς η θύελλα του αιώνα», πρόσθεσε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μπάφαλο, τη γενέτειρά της.

Μολονότι η ένταση της θύελλας έχει κοπάσει, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, «παραμένει πάντα επικίνδυνο το να βρίσκεται έξω», πρόσθεσε.

