Το Βραβείο «Γιάννης Κυριόπουλος» θα δοθεί στον Καθηγητή Ηλία Μόσιαλο

Το τιμητικό βραβείο «Γιάννης Κυριόπουλος», θα απονεμηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, στον καθηγητή Ηλία Μόσιαλο για την μεγάλη και διαχρονική προσφορά του στην επιστήμη και την κοινωνία. Θα ακολουθήσει διάλεξη του βραβευθέντος.

Το βραβείο θεσπίστηκε στη μνήμη του Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την συνεισφορά του στη διαμόρφωση του επιστημονικού πεδίου και ευρύτερα της πολιτικής υγείας και της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα. Απονέμεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας κάθε τρία χρόνια, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας που ανοίγει τις πύλες του αύριο Τρίτη στο Divani Caravel, σε πρόσωπα εγνωσμένου κύρους για την προσφορά τους στην επιστήμη και την κοινωνία, έπειτα από πρόταση ανεξάρτητης Επιτροπής Βράβευσης.

Ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος είναι κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith στο London School of Economics and Political Science (LSE), Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου LSE Health, και συν-Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς σε θέματα πολιτικής υγείας διεθνώς. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν – μεταξύ άλλων – στη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, καθώς και στη φαρμακευτική πολιτική, πεδίο στο οποίο έχει σχεδιάσει κίνητρα για την αύξηση της έρευνας και ανάπτυξης στα αντιβιοτικά (Option Markets for Antibiotics). Στο πλαίσιο της 70ης επετείου του Βρετανικού συστήματος υγείας, ορίστηκε από το The Lancet ως συντονιστής της ειδικής επιτροπής για το Μέλλον του Βρετανικού Συστήματος Υγείας. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών σε διάφορες χώρες (ενδεικτικά: Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Κίνα, Κύπρος, Φιλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Καζακστάν, Ρωσία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία). Το 2020, έπειτα από πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συμμετείχε ως επιστημονικός συντονιστής και μέλος της Πανευρωπαϊκής Επιτροπής του ΠΟΥ για την υγεία, υπό τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Mario Monti. Είναι Fellow του Faculty of Public Health και των Royal College of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, ενώ έχει λάβει πλήθος τιμητικών διακρίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διοίκησης Υγείας, αλλά και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το 2009 το LSE Health & Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει, βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen’s Anniversary Prize for Higher and Further Education).