Eunice Newton Foote: Ποια είναι η Αμερικανίδα επιστήμονας που τιμά με doodle η Google

Στην Eunice Newton Foote (Γιούνις Νιούτον Φουτ) αφιερώνει η Google το σημερινό της (17 Ιουλίου 2023) doodle, με αφορμή τη συμπλήρωση 204 ετών από τη γέννησή της.

Επιστήμονας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, η Γιούνις Νιούτον Φουτ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ανακάλυψε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τον ρόλο του στην αύξηση της θερμοκρασίας.

Η Γιούνις Νιούτον Φουτ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1819 στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ. Φοίτησε στο Troy Female Seminary, ένα σχολείο που ενθάρρυνε τις μαθήτριες να παρακολουθούν επιστημονικές διαλέξεις και να συμμετέχουν σε εργαστήρια χημείας.

Η επιστήμη έγινε το πάθος της, ωστόσο αφιέρωσε επίσης χρόνο στην εκστρατεία για τα δικαιώματα των γυναικών.

Today’s #GoogleDoodle celebrates American scientist and women’s rights activist, Eunice Newton Foote.

Swipe through the slideshow to learn about how her scientific discovery laid the foundation for how we understand climate change today —> https://t.co/4A00LwELbI pic.twitter.com/A9lc9eSLUo

— Google Doodles (@GoogleDoodles) July 17, 2023