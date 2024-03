Τζεφ Μπέζος: Ξανά ο πλουσιότερος στον κόσμο – «Εκθρόνισε» τον Έλον Μασκ

Τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο ανέκτησε ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ξεπερνώντας τον επικεφαλής των Tesla, SpaceX και X, Έλον Μασκ, που τον είχε «εκθρονίσει» το 2021.

Η περιουσία του Μπέζος ανέρχεται πλέον σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας αυτήν του Μασκ, που αποτιμάται στα 198 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ έχασε περίπου 31 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο χρόνο, ενώ ο Μπέζος κέρδισε 23 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη του Bloomberg.

